Un uomo è stato arrestato dopo aver inseguito, molestato e spinto una donna giù da un dirupo. Nella stessa giornata, ha seguito e molestato altre due donne, una delle quali è riuscita a reagire e a chiamare le forze dell’ordine. L’arresto è stato effettuato in seguito alla denuncia della donna che si era difesa e aveva segnalato l’accaduto.

Nella stessa giornata ha seguito e molestato due donne a Roverchiara e ad Angiari. Una di loro è però riuscita a difendersi e ad allertare le forze dell’ordine, facendo arrestare il proprio aggressore per violenza sessuale. L’episodio più grave è avvenuto a Roverchiara dove giovedì un marocchino di 47 anni, che risulta essere senza fissa dimora, si è avvicinato alla vittima mentre stava passeggiando in paese per poi toccarle repentinamente il seno. In seguito avrebbe spinto la donna a terra, facendola rotolare giù per un dirupo: la vittima si è ritrovata infatti con diverse contusioni ed escoriazioni sul corpo, guaribili in una trentina di giorni. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Verona, insegue una donna, la molesta e poi la spinge giù per un dirupo: arrestato

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