Verissimo ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

La replica dell’ultima puntata di “Verissimo” sarà disponibile oggi pomeriggio in TV e streaming. Chi si fosse perso la diretta potrà seguire la replica nei canali abituali, senza indicazioni specifiche su orari o piattaforme. La trasmissione, andata in onda oggi, è così accessibile anche a chi non ha potuto seguirla in diretta. Le modalità di visione sono state comunicate senza dettagli aggiuntivi su orari o piattaforme.

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Verissimo in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Verissimo in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Verissimo sarà trasmessa in TV e in streaming. Ecco tutte le soluzioni che hai a disposizione per rivedere l’appuntamento andato in onda su Canale 5. Come rivedere Verissimo in TV. Per rivedere Verissimo in replica bisogna sintonizzarsi su La5 tra una settimana esatta: la puntata del sabato verrà riproposta sabato prossimo dalle 13:30 alle 16:00, allo stesso modo la puntata della domenica verrà trasmessa in replica sette giorni dopo sempre a partire dalle 13:30. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Disagiati #helemosiner ecco xchè l'accattona non parla ed è intervenuto il viscido di B di nuovo come a giugno scorso e poi li portò a leccare Alfonsina la pazza x non parlare del post di verissimo,il deve continuare x il Business e a voi vi inc*la i e usa co x.com

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