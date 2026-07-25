Velasco ha criticato le giocatrici italiane durante un time-out, affermando che non è così che si gioca e che non può fare nulla se si sente pressione. La squadra italiana di volley femminile ha perso contro il Brasile nella semifinale della VNL 2026 a Macao, dopo una partita lunga e combattuta. La sconfitta ha concluso il percorso delle azzurre nel torneo.

La Nazionale italiana di volley femminile si ferma davanti a un grande Brasile nella semifinale della VNL 2026 a Macao. Al termine di una battaglia lunga e combattuta, le azzurre di Julio Velasco hanno dovuto arrendersi alla formazione verdeoro, trascinata da una superlativa Ana Cristina, autentica protagonista del successo brasiliano al tie-break con il punteggio di 3-2 (25-21; 21-25; 24-26; 25-22; 15-12). Una partita dai mille volti, nella quale l’Italia ha mostrato qualità, carattere e momenti di grande pallavolo, ma ha pagato qualcosa sul piano della continuità e soprattutto della gestione emotiva nelle fasi più delicate. Dopo un primo set convincente, interpretato con aggressività e ordine tattico, la squadra di Velasco ha progressivamente perso quella lucidità che spesso l’ha contraddistinta nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Velasco bacchetta le azzurre nel time-out: “Non é così che si gioca. Se sentiamo la pressione non posso farci nulla”

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