Il partito di Roberto Vannacci ha superato il 7% nei sondaggi, segnando una crescita rispetto ai dati precedenti. La destra politica sta facendo i conti con questa avanzata, che lo colloca in una posizione di rilievo nel panorama elettorale. L’ultimo rilevamento, pubblicato ieri, conferma questa tendenza di aumento di consensi, mettendo in evidenza come il partito stia guadagnando terreno rispetto ad altri schieramenti.

Saranno pure un po’ pompati, ma i sondaggi continuano a registrare la crescita continua del partito di Roberto Vannacci. L’ultimo è di ieri: effettuato da Youtrend per Sky Tg24 fotografa una situazione politica che vede sostanzialmente tutti i partiti in difficoltà o in stallo, tranne Futuro nazionale, mentre centrodestra e centrosinistra faticano a raggiungere la soglia minima del 42% necessaria, se verrà approvata la nuova legge elettorale, per ottenere il fatidico premio di maggioranza.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo Vannacci cresce: sfonda il 7% e insegue Forza Italia La destra fa i conti. proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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