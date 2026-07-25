Urgnano censimento dell’amianto | si cerca un operatore per mappare le coperture ancora presenti

Il comune di Urgnano sta cercando un operatore per condurre un censimento dell’amianto presente sul territorio. L’obiettivo è mappare le coperture ancora esistenti e aggiornare i dati sulla presenza di materiali contenenti amianto. Il progetto mira a fornire ai cittadini informazioni precise e supporto pratico per eventuali interventi di bonifica o manutenzione. La ricerca di un professionista si inserisce in un’operazione di rilievo per la gestione e la sicurezza ambientale locale.

Urgnano. Una fotografia aggiornata della presenza di amianto sul territorio comunale per individuare le coperture ancora esistenti e offrire ai cittadini un supporto concreto nella gestione di eventuali interventi. Il Comune di Urgnano ha infatti avviato la procedura per individuare un operatore a cui affidare il servizio di censimento e mappatura dei manufatti in amianto presenti sugli edifici del paese. La decisione nasce dall’atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale lo scorso 14 aprile, con cui l’amministrazione ha dato il via al progetto per costruire una mappa completa della situazione. L’obiettivo è conoscere nel dettaglio la presenza di materiali contenenti amianto e mettere a disposizione della cittadinanza informazioni utili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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