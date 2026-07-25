Uomini e Donne guarda già alla prossima stagione e tra le indiscrezioni sul nuovo trono classico spunta il nome di una tronista che i fan conoscono bene. In vista di settembre 2026, il programma di Maria De Filippi potrebbe puntare su un volto già amato dal pubblico, riaccendendo l’interesse attorno alle nuove dinamiche del dating show. Il nome che circola per il trono. Nelle ultime settimane, tra le possibili nuove troniste di Uomini e Donne è emerso con forza il nome di Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice e scelta di Brando Ephrikian. L’indiscrezione è stata rilanciata da Deianira Marzano su Instagram, attirando subito l’attenzione del pubblico. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Segui gli aggiornamenti su Uomini e Donne.

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Maria De Filippi avrebbe scelto la nuova tronista: lei si sbilancia sui social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uomini e Donne Shock Maria De Filippi non se lo aspettava Marco e Cinzia sorprendono tutti!

Notizie e thread social correlati

Uomini e Donne, Maria De Filippi avrebbe scelto i due nuovi tronisti: chi sonoDue uomini e due donne sono stati scelti come nuovi tronisti per la prossima stagione di Uomini e Donne.

Leggi anche: Raffaella Scuotto prossima tronista di Uomini e Donne? Lei risponde sui social

Temi più discussi: Uomini e Donne, Cinzia Paolini corteggiata da un ex cavaliere: Devo confessare la mia attrazione; L'ex tronista cremonese Eugenio Colombo cerca l'amore in Spagna: nuova esperienza su TeleCinco; L’ex tronista Eugenio Colombo torna a cercare l’amore in tv: sarà tra i protagonisti del trono over spagnolo; Uomini e donne, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi già in crisi? Le parole di lei chiariscono la situazione: Mi dispiace deludervi...

#UominieDonne, Giuliano Giuliani lancia un appello a Maria De Filippi per conoscere una nota dama: Sono attratto da lei Lo storico ex cavaliere del dating show è rimasto affascinato da una protagonista del Trono over: ecco chi x.com

Uomini e Donne Barbara De Santi ricorda GuidoUn momento di commozione a Uomini e Donne: Barbara De Santi, nota dama del programma di Maria De Filippi, ha voluto ricordare Guido, un personaggio che ha segnato la sua storia nel programma e che non ... napolike.it

Sabrina di Temptation Island prende in giro Giovanni dopo il programma? Spunta un video! reddit

Uomini e donne, Aldo Grasso su Maria de Filippi: 'La neutralità legittima il gioco'Tra le righe della sua critica, Aldo Grasso ha detto che Uomini e donne è un programma dove i sentimenti sono usati e sfruttati come dei 'semilavorati industriali'. Ma non é tutto. Per Aldo Grasso il ... it.blastingnews.com