Unaep | tirocinio unitario per avvocati pubblici o privati
Unaep annuncia la revisione del tirocinio professionale, che resta di 18 mesi, con 12 obbligatori nelle Scuole forensi. La modifica mira a colmare una disparità che si era evidenziata negli anni. La durata del percorso rimane invariata, ma ora è prevista una formazione più strutturata. La decisione riguarda sia avvocati pubblici che privati coinvolti nel tirocinio. La revisione è stata approvata dopo un lungo confronto tra le parti coinvolte.
Roma – La revisione del tirocinio professionale con durata confermata a 18 mesi, di cui 12 con frequenza obbligatoria delle Scuole forensi, è un risultato che chiude una disparità denunciata per anni dall’Unaep (Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici). L’art. 41, comma 6, della legge professionale forense (L. 2472012) consentiva, infatti, di svolgere l’intero tirocinio di 18 mesi presso un avvocato del libero foro o presso l’Avvocatura dello Stato, che è un corpo privo di iscrizione all’albo, ma inspiegabilmente lo limitava a 12 mesi se svolto presso l’ufficio legale di un ente pubblico, con la conseguente difficoltà per i giovani laureati di trovare uno studio disposto ad accoglierli per i soli 6 mesi residui. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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