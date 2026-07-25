Unaep | tirocinio unitario per avvocati pubblici o privati

Notizia in breve

Unaep annuncia la revisione del tirocinio professionale, che resta di 18 mesi, con 12 obbligatori nelle Scuole forensi. La modifica mira a colmare una disparità che si era evidenziata negli anni. La durata del percorso rimane invariata, ma ora è prevista una formazione più strutturata. La decisione riguarda sia avvocati pubblici che privati coinvolti nel tirocinio. La revisione è stata approvata dopo un lungo confronto tra le parti coinvolte.