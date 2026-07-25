Una scommessa per il futuro Il ‘Maestro’ che evita i moduli rigidi La Nations alle porte è da non fallire

Il tecnico ha guidato la squadra per cinque anni senza replicare i successi ottenuti da giocatore. Dopo aver allenato l’Under 23, non ha ottenuto risultati significativi con la prima squadra. La Nazionale si avvicina e il suo operato sarà sotto osservazione. La sua filosofia evita moduli rigidi, puntando su visione e attitudine. Tuttavia, non sono stati raggiunti traguardi importanti durante il suo incarico.

Il tecnico del futuro, certo, per visione e attitudine. Ma Andrea Pirlo, nei cinque anni da capoallenatore dopo l’anticamera dell’Under 23 con la Juve, in panchina non ha ricreato le meraviglie dispensate quando dettava legge in campo. Adesso, quindi, il cambio di passo sarà obbligato. Il genio del centrocampo che ci ha portato in cima al mondo nel 2006, e che ha vinto due Champions col Milan e sei scudetti fra Juve e Diavolo, è fautore di un calcio con un assetto tattico dinamico, senza dettami troppo stringenti, ma sempre fedele a una riaggressione organizzata quando si perde palla. La Spagna, del resto, insegna. In panchina alla Juve e... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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