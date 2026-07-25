ucraina nuovi pesanti attacchi russi su sloviansk e sulla regione di kyiv

Un missile balistico ha colpito un campo di addestramento privato nella regione di Kyiv, causando dieci morti e cento feriti. Sul fronte, si registrano nuovi attacchi russi contro Sloviansk e altre zone della regione.

Roberto Paglialonga - Città del Vaticano L'impatto di un missile balistico su un campo di addestramento privato a Bucha, nella regione di Kyiv, ieri, ha provocato 10 morti e 100 feriti. Lo riferisce il procuratore generale ucraino Ruslan Kravchenko. Nell'area era in corso una fiera dell'industria delle difesa, dove le aziende stavano mostrando i loro prodotti. Kravchenko ha chiarito che verrà aperta un'inchiesta sulle responsabilità per comprendere chi abbia deciso di organizzare l'evento in un'area insicura, priva di difese e rifugi. Raid russi anche su Sloviansk e Sumy Tre persone sono state uccise a Slovinsk, città nell'oblast di Donetsk, a causa di raid russi. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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Ucraina, pesante attacco russo. Europa accelera su adesione Kiev

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