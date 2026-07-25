Tutte le Fake News che hanno caratterizzato i Mondiali 2026 | un'esplosione senza precedenti

Durante i Mondiali 2026 sono state diffuse numerose fake news, con un aumento senza precedenti di contenuti ingannevoli sui social media. Molte di queste notizie false sono state create mediante tecnologie di intelligenza artificiale e manipolazioni digitali, contribuendo a una vasta diffusione di informazioni non verificate. La proliferazione di queste fake news ha interessato vari aspetti del torneo, coinvolgendo anche contenuti riguardanti risultati, presunti eventi e dichiarazioni non autentiche.

Abbiamo ricostruito le principali Fake News che sono state diffuse durante tutti i Mondiali 2026 e che hanno riguardato il torneo iridato. Un'esplosione senza precedenti sui social, attraverso manipolazioni AI. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Le 10 FAKE NEWS che hanno CAMBIATO la STORIA!

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