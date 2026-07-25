Trump presidente per la terza volta? Il colpo di scena e il nuovo cappellino a sorpresa

Scherza, ma forse neanche tanto, Donald Trump quando davanti ai corrispondenti della Casa Bianca indossa il cappellino rosso della campagna elettorale del 2028 e annuncia: "Mi ricandido". La cena di gala della stampa accreditata a seguirlo, rinviata dopo il fallito attentato del 25 aprile, è stata per il presidente americano un'altra occasione per attaccare gli avversari politici, criticare i giornalisti e minacciare l'Iran. "Sono lieto di annunciarvi la mia intenzione, per certi versi è uno scoop, di correre per la terza volta da presidente", ha scandito mettendo il cap "Trump 2028". "La seconda volta è stata migliore della prima, e la terza sarà ancora meglio", ha proseguito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Trump Explodes in Angry Panic over Midterms as Brutal Fox Poll Hits

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Temi più discussi: Trump: Iran non avrà nucleare. Poi la provocazione: Mi candiderò per la quarta volta; Trump ai corrispondenti della Casa Bianca: Divertiamoci un po'. E si candida per un terzo mandato; Trump: Mi candiderò alle elezioni del 2028. E mostra il berretto rosso della prossima campagna; Trump minaccia la Ue con dazi: La pagherà, revochi multe a società Usa.

Il presidente Usa nel suo intervento al gala si è lamentato del fatto che il 93 per cento delle notizie su di me sono negative. Poi ha detto: Questo posto è il più grande gruppo di persone affette da sindrome da ossessione per Trump. x.com

Gli Stati Uniti non vinceranno la guerra in Iran dall'aria, avverte l'ex capo della difesa di Donald Trump — Mark Esper dice al FT che ulteriori bombardamenti non cambieranno il comportamento di Teheran, mentre il presidente promette di intensificare gli attacc reddit

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Trump sogna le Presidenziali nel 2028: Mi ricandiderò. Ecco come potrebbe aggirare la Costituzione e prendersi il terzo mandatoIl 22° emendamento della Costituzione statunitense vieta esplicitamente a chiunque di essere eletto presidente più di due volte, ma ci sarebbero alcune - spinose - scorciatoie ... affaritaliani.it