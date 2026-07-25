Il presidente degli Stati Uniti ha ordinato la sospensione dei bombardamenti contro l’Iran, dopo 13 giorni di attacchi consecutivi. La decisione è stata annunciata con la frase “È il momento della diplomazia”, anche se l’opzione militare rimane ancora disponibile.

Dopo 13 giorni consecutivi di bombardamenti, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe ordinato di sospendere i raid contro l’Iran, aprendo una possibile finestra per la ripresa dei negoziati diplomatici. La notizia è stata anticipata da Axios, che cita due fonti informate sui colloqui interni all’amministrazione americana. Secondo quanto riferito, nella notte tra venerdì e sabato le forze armate statunitensi non hanno effettuato alcun attacco, interrompendo una campagna militare che proseguiva senza soste da quasi due settimane. Al momento non è chiaro se si tratti di una pausa temporanea o dell’inizio di una più ampia de-escalation. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Trump ferma i raid contro l’Iran: “È il momento della diplomazia”, ma resta pronta l’opzione militare

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Trump regaña a periodista de ABC News luego de que lo cuestionara sobre ataques a Irán.

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