Un turista tedesco di 46 anni è morto nel pomeriggio di oggi nella baia di Uluzzo, nel Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio, nel Salento. L’uomo, in vacanza con la famiglia, si trovava in acqua quando ha accusato un malore e ha perso la vita. La salma è stata recuperata dai soccorritori presenti sul posto. Non ci sono altri dettagli sul suo stato di salute precedente o sulle cause del malore.

Tragedia nel pomeriggio di oggi, sabato 25 luglio, nella baia di Uluzzo, all’interno del Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio, nel Salento. Un turista tedesco di 46 anni, di Berlino, in vacanza a Lecce con la famiglia, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno. L’uomo si trovava in acqua insieme alla compagna e ai due figli piccoli, un ragazzo e una ragazza, quando intorno alle 16.15 ha accusato un improvviso malore. Secondo una prima ricostruzione, il 46enne sarebbe riuscito a uscire dall’acqua, ma subito dopo ha perso conoscenza. La compagna ha immediatamente lanciato l’allarme chiedendo aiuto. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera, che ha recuperato l’uomo e lo ha trasportato al porticciolo di Santa Caterina. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Tragedia in vacanza nel Salento: turista di 46 anni muore mentre fa il bagno

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