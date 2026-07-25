Noah Wyle ha spiegato il percorso del personaggio di Robby nella seconda stagione di The Pitt, precisando che le azioni del personaggio non derivavano da misoginia ma da una crisi mentale. L’attore ha commentato le reazioni dei fan alle scelte narrative e ha anticipato che la terza stagione avrà un’atmosfera completamente diversa, senza entrare nei dettagli. La serie continuerà con un cambio di tono e di sviluppo dei personaggi.

Noah Wyle torna a parlare del discusso arco narrativo del dottor Robby nella seconda stagione di The Pitt, risponde alle polemiche dei fan e anticipa le prime novità sulla terza stagione, che cambierà completamente atmosfera. La seconda stagione di The Pitt ha trasformato il dottor Michael "Robby" Robinavitch in uno dei personaggi televisivi più discussi dell'anno. Le sue esplosioni emotive, i conflitti con i colleghi e un comportamento molto distante dall'eroe compassionevole visto nel primo ciclo di episodi hanno diviso il pubblico, ma per Noah Wyle il dibattito ha spesso preso una direzione sbagliata. Ora che è in arrivo la terza stagione della serie, ha espresso ciò che pensa del suo personaggio e cosa aspettarci in futuro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Pitt 3, Noah Wyle spiega Robby e il futuro della serie: "Non era misoginia, ma una crisi mentale"

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