Dopo le puntate di Temptation Island, alcuni protagonisti hanno ottenuto un aumento di follower sui social media. Le cifre variano, con alcuni che raggiungono decine di migliaia di nuovi seguaci. In termini di guadagni, i social media rappresentano una fonte di reddito aggiuntiva, anche se le cifre esatte non sono state rese pubbliche. Il programma mantiene un pubblico di oltre tre milioni di telespettatori per puntata, e l'influenza sui social si estende oltre la trasmissione televisiva.

Oltre 3 milioni di telespettatori seguono ogni puntata di Temptation Island 2026, ma gli effetti del reality show si vedono anche lontano dalla televisione. Tra falò infuocati, confronti e colpi di scena, i concorrenti stanno conquistando migliaia di follower su Instagram, trasformando la visibilità ottenuta nel programma in un potenziale business. A fotografare questo fenomeno è un’analisi realizzata da Online-Casinos, che ha preso in esame la crescita dei profili social dei protagonisti dell’edizione in corso, valutando l’aumento dei follower, il tasso di engagement e il possibile valore economico dei contenuti sponsorizzati. A guidare la classifica è Alessandra Ciociola, che in appena una settimana è passata da poco più di 43 mila a oltre 80 mila follower, registrando una crescita dell’85%. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Temptation Island, dopo i falò arriva il business. Chi ha preso più follower e quanto guadagna

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Temptation Island 2026 - Il falò di confronto di Alessandra e Rosario

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