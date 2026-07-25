Svolta Kolo Muani il francese è più vicino alla Juve | ecco quando potrebbe ‘sbarcare’ a Torino

Da juventusnews24.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kolo Muani potrebbe arrivare alla Juventus entro il prossimo weekend. Il giocatore francese è ancora al centro delle trattative e si avvicina alla firma con il club italiano. La possibilità di un trasferimento rapido si concretizza nelle prossime ore, secondo quanto riferito. La trattativa tra le parti sembra in fase avanzata e si aspetta solo l’ufficialità dell’accordo.

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di Francesco Spagnolo Il nome di Kolo Muani continua ad essere al centro dei desideri bianconeri. E il giocatore potrebbe arrivare alla Juventus entro il prossimo weekend. Una trattativa lunghissima trasformata in un inseguimento a lieto fine. La Juventus sta finalmente per tagliare il traguardo e riabbracciare Kolo Muani. La strategia di logoramento della Juve ha costretto il PSG a cedere, accettando le condizioni poste dal club italiano pur di sbloccare una situazione diventata complessa per la gestione finanziaria dei parigini. La proposta decisiva supera i 40 milioni di euro, grazie a una struttura ben bilanciata tra parte fissa e bonus.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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