sulla fiera di vinci nessun confronto

Nella giornata di ieri, è emerso che non ci sono stati incontri ufficiali o confronti tra le parti coinvolte sulla gestione della Fiera di Vinci. La situazione evidenzia una mancanza di dialogo formale tra i rappresentanti dell’ente e gli organizzatori, che non hanno avviato discussioni o riunioni ufficiali riguardo alla manifestazione. La mancanza di confronto si è protratta senza interventi o comunicazioni ufficiali.

"È davvero fantastico scoprire che in un ente in cui sono stato eletto per rappresentare il territorio, la maggioranza preferisca saltare ogni regola di confronto istituzionale". A dichiararlo è Alessandro Scipioni (nella foto), consigliere comunale a Vinci e consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia, che commenta così la presentazione della Fiera di Vinci in Città Metropolitana, a Firenze, avvenuta giovedì. "Nessuno ha sentito il bisogno di chiedere una mano, di cercare un minimo di collaborazione o semplicemente di informare l’opposizione – ha detto -: l’ho dovuto scoprire leggendolo sui giornali. Capisco perfettamente che il Pd sia abituato a gestire il potere in solitaria, ma mantenere un minimo di garbo istituzionale servirebbe quantomeno ad alzare la soglia di decenza della nostra politica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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