Sul web le mappe dei rifugi climatici in città

Dove trovare ombra, acqua potabile, panchine, servizi igienici o un luogo fresco durante un’ondata di calore? Sono disponibili online le mappe dei rifugi climatici e i risultati dei " mapathon " realizzati nel maggio scorso a Lugo. All’iniziativa hanno partecipato in 36 tra studenti e cittadini. L’obiettivo era quello di percorrere le strade cittadine e mappare i "rifugi climatici", ovvero tutti quei luoghi capaci di dare sollievo - per esempio - durante le ondate di calore. Si tratta della prima delle azioni previste dal progetto ‘Fresco’, che punta a rafforzare la conoscenza del territorio e la consapevolezza sui cambiamenti climatici coinvolgendo cittadini, scuole e istituzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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