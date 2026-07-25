Il sangue di Christian Perugini conteneva alcol e psicofarmaci a concentrazioni elevate, secondo le analisi condotte dopo l’incidente sulla superstrada. La sostanze rilevate indicano uno stato di alterazione al momento dell’impatto che ha coinvolto il 41enne e altri giovani. Le prove tossicologiche sono state effettuate presso il laboratorio di analisi, confermando la presenza di sostanze che influenzano il comportamento e la capacità di guida.

Macerata, 25 luglio 2026 – Alcol e psicofarmaci in concentrazioni elevate. Questo è stato trovato nel sangue di Christian Perugini, i l 41enne di Morrovalle morto in un incidente stradale con tre giovanissimi maceratesi, i ventenni Nicolas Calabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia, il 14 giugno scorso lungo la superstrada Val di Chienti, tra Trodica di Morrovalle e Corridonia. Per chiarire tutte le circostanze di questo fatto tragico, il sostituto procuratore Stefania Ciccioli aveva disposto l’ispezione cadaverica, eseguita dal medico legale Roberto Scendoni, e la consulenza tossicologica, affidata al professor Rino Froldi. I risultati di quest’ultimo accertamento sono stati consegnati la settimana scorsa alla procura, e rappresentano un tassello essenziale per chiarire la dinamica e le responsabilità in merito all’accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strage di ragazzi in superstrada, le analisi sull’altro guidatore: “Quel giorno Perugini era ubriaco e sotto l’effetto di psicofarmaci”

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