Sport in tv oggi sabato 25 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 25 luglio, sul circuito dell’Hungaroring si svolgono le qualifiche del Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Le prove ufficiali sono in corso e vengono trasmesse in diretta televisiva e streaming. La giornata prevede sessioni di qualificazione che determinano la posizione in griglia di partenza per la gara. Numerosi appassionati seguono gli eventi in streaming e in tv per non perdere le fasi di qualificazione.

Oggi sabato 25 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle qualifiche del GP di Ungheria, fondamentale tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito dell’Hungaroring. L’Italia affronterà il Brasile semifinale della Nations League di volley femminile, imperdibile anche l’impegno del Settebello nella World Cup di pallanuoto maschile. Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con la tappa del Tour de France, che si concluderà sull’Alpe d’Huez. I Mondiali di scherma entrano nel vivo con l’assegnazione delle medaglie, focus anche sui Mondiali di canoa slalom. Da seguire con attenzione i Campionati... 🔗 Leggi su Oasport.it

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