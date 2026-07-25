Una nuotatrice di 17 anni ha vinto la gara di 7,5 km in acque libere a Sukoró, in Ungheria. La atleta, tesserata per una società storica, ha conquistato il primo oro europeo juniores nella storia del club. La vittoria rappresenta un risultato senza precedenti per la società, che ha visto così il suo primo titolo in questa specialità. La competizione si è svolta in acque libere, con la giovane atleta che ha superato gli avversari.

Un trionfo storico: quello della diciassettenne leccese Mahila Spennato tesserata per la Rari Nantes Florentia che a Sukoró, in Ungheria, ha conquistato il titolo europeo juniores di nuoto sui 7,5 chilometri in acque libere regalando alla ultracentenaria società biancorossa il primo oro di sempre nelle gare di fondo. L’azzurra allenata da Lorenzo Palagi ha dominato la volata chiudendo in 1h32’49.37 davanti per soli 3 secondi alla spagnola Carlota Del Rio Decabo (1h32’52.12) e all’ungherese Anna Bartalos (1h32’54.71) Per l’Italia è arrivato anche un eccellente piazzamento di squadra con tre atlete fra le prime 10: Sofia Biagi (H. Sport Firenze) sesta, Ginevra Bagaglini (Aniene) decima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spennato campionessa d’Europa. La 17enne della Rari Nantes vince la 7,5 km in acque libere

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