Una sparatoria si è verificata al Crocione, lasciando un uomo gravemente ferito e trovato a terra dopo i colpi. La vittima, di 44 anni, si trova in condizioni ancora critiche. L'incidente si è verificato mentre la zona era affollata durante i Giovedì di Seregno, con le forze dell'ordine che stanno valutando tutte le piste aperte. Non sono state ancora escluse ipotesi sul movente o sui responsabili.

Seregno (Monza e Brianza) – Prima la sparatoria. Poi un uomo a terra in gravi condizioni. Mentre la città trascorreva ore spensierate in centro con i Giovedì di Seregno, dall’altro lato della ferrovia minuti violenti e una persona in fin di vita. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 22 in via Fosse Ardeatine, nella parte nord del vasto quartiere di Sant’Ambrogio, in quelle strade che tutti conoscono come il Crocione. L’allarme. Una volta dato l’allarme, sul posto - una stradina pedonale all’interno di un complesso Aler, molto buia e priva di telecamere - sono arrivati i mezzi inviati dall’Areu (azienda regionale dell’emergenza urgenza): l’automedica e un’ambulanza dell’Avis Meda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sparatoria al Crocione, trovato a terra dopo i colpi. Ancora gravissimo il 44enne ferito. Non è esclusa alcuna pista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lentate sul Seveso, trovato a terra accanto al monopattino: gravissimo un 56enneUn uomo di 56 anni è stato trovato a terra in condizioni gravissime nel primo pomeriggio a Lentate sul Seveso, accanto al suo monopattino.

Sparatoria in strada: 25enne ferito con diversi colpiUn giovane di 25 anni è stato ferito da diversi colpi d’arma da fuoco alle gambe in una sparatoria avvenuta in via Carlo Carrà, nel comune di...

Temi più discussi: Sparatoria al Crocione, trovato a terra dopo i colpi. Ancora gravissimo il 44enne ferito. Non è esclusa alcuna pista; Sparatoria a Seregno, un uomo di 44 anni ricoverato in prognosi riservata; Sparatoria a Seregno, colpito un uomo di 44 anni: è ricoverato in prognosi riservata; Sparatoria a Monza un uomo di 44 anni ricoverato in prognosi riservata.

Sparatoria a Seregno, un uomo di 44 anni ricoverato in prognosi riservataÈ successo in via Fosse Ardeatine, quartiere Crocione, che da sempre convive con problemi di tipo sociale, che sfociano poi anche nell’illegalità. Indagini affidate ai carabinieri ... ilgiorno.it

Sparatoria a Seregno, colpito un uomo di 44 anni: è ricoverato in prognosi riservataSparatoria a Seregno (Monza e Brianza). Un uomo di 44 anni è stato trovato con diverse ferite da arma da fuoco: è ricoverato in prognosi riservata ... fanpage.it