Spagna l’incredibile velocità del fuoco In meno di 10 minuti dalla collina le fiamme arrivano davanti alla videocamera – Il video
Un video diventato virale sui social mostra le fiamme di un incendio in Spagna che, in meno di dieci minuti, raggiungono una collina visibile dalla videocamera. Le fiamme divorano rapidamente ampie zone di vegetazione, facendo emergere la velocità con cui il fuoco si espande. La clip evidenzia come le fiamme possano avanzare in modo rapido e devastante in breve tempo, lasciando dietro di sé un paesaggio bruciato.
C’è una clip che sta diventando virale sui social: mostra come il fuoco degli incendi, che stanno devastando in queste ore la Spagna, sia in grado di distruggere metri di vegetazione in pochi minuti. Le immagini provengono da un tetto nel comune di Navas del Rey, una delle tre località che, con Chapinería, Colmenar del Arroyo, sono state evacuate nel maxi rogo che minaccia Madrid. Le ha diffuse su X JMBarrera. Nell’arco di pochi minuti le fiamme che lambiscono la collina arrivano davanti al tetto della casa. In soli appena 12 minuti. La Francia e la Spagna bruciano come mai avvenuto prima. Gli incendi che stanno devastando il Paese d’Oltralpe, in particolare, hanno mandato in fumo quasi 98mila ettari dall’inizio dell’anno. 🔗 Leggi su Open.online
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