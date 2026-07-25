Spagna l’incredibile velocità del fuoco In meno di 10 minuti dalla collina le fiamme arrivano davanti alla videocamera – Il video

C’è una clip che sta diventando virale sui social: mostra come il fuoco degli incendi, che stanno devastando in queste ore la Spagna, sia in grado di distruggere metri di vegetazione in pochi minuti. Le immagini provengono da un tetto nel comune di Navas del Rey, una delle tre località che, con Chapinería, Colmenar del Arroyo, sono state evacuate nel maxi rogo che minaccia Madrid. Le ha diffuse su X JMBarrera. Nell’arco di pochi minuti le fiamme che lambiscono la collina arrivano davanti al tetto della casa. In soli appena 12 minuti. La Francia e la Spagna bruciano come mai avvenuto prima. Gli incendi che stanno devastando il Paese d’Oltralpe, in particolare, hanno mandato in fumo quasi 98mila ettari dall’inizio dell’anno. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mario Roggero: La Verità Dietro la Sentenza Definitiva | RUVIDO 365

Notizie e thread social correlati

Il video della tartaruga marina ripresa dalla videocamera e seguita dal trasmettitore satellitare: le immaginiUna tartaruga marina è stata ripresa in mare da una videocamera collegata a un trasmettitore satellitare.

Spagna, nella provincia di Saragozza incendio fuori controllo: vigili del fuoco lottano contro le fiammeUn incendio si è sviluppato nella zona di Cinco Villas, in provincia di Saragozza, e continua a bruciare senza essere stato ancora domato.

Si parla di: La Squadra della Settimana del Mondiale: le stelle delle semifinali si mettono in mostra; Argentina, maxi-petizione per escludere la squadra da ogni Mondiale: più di 23 milioni di firme da ben 170 Paesi.

Spagna, l’incredibile velocità del fuoco. In meno di 10 minuti dalla collina le fiamme arrivano davanti alla videocamera – Il videoLe immagini provengono da un tetto nel comune di Navas del Rey, una delle località evacuate ale porte di Madrid ... open.online