sono arrivati i marescialli neo promossi

Dieci marescialli dei carabinieri, appena promossi, hanno concluso un percorso formativo e sono pronti a entrare in servizio.

Hanno terminato da poco un intenso percorso formativo e sono pronti a mettersi al servizio della comunità i dieci marescialli dei carabinieri neo promossi. Sono arrivati in alcune Stazioni del Pavese e sono stati ricevuti dal comandante provinciale, colonnello Pantaleone Grimaldi. I nuovi sottufficiali provengono dal 13° corso triennale allievi marescialli svolto alla Scuola allievi marescialli di Firenze, della durata di tre anni, che si è concluso con il conseguimento di una laurea breve in Scienze giuridiche. Quattro di loro hanno invece frequentato un corso annuale, essendo già carabinieri e avendo precedentemente conseguito una laurea breve. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Scuola Allievi Marescialli. dove nasce la nuova Arma - Unomattina 16/03/2026

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