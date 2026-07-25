Sondaggio della Fiorentina per Zhegrova | affare anche possibile ma soltanto a queste condizioni Le ultime

Da juventusnews24.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fiorentina sta considerando un trasferimento di Edon Zhegrova dalla Juventus, valutando un prestito con diritto di riscatto. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali. La società toscana sta analizzando le condizioni per portare l’attaccante in rosa, ma l’accordo dipenderà dal rispetto di determinate condizioni. Non sono stati annunciati dettagli specifici sulle modalità dell’operazione, che resta in fase di valutazione.

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di Luca Fioretti La Fiorentina muove i primi passi per Edon Zhegrova valutando la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Juventus. Le ultimissime novità. Il calciomercato della  Juventus  entra sempre più nel vivo con intrecci di mercato che coinvolgono direttamente le rivali di Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da  La Nazione, la  Fiorentina  sta cercando un rinforzo di qualità sulle corsie esterne e ha messo nel proprio mirino  Edon Zhegrova. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE I viola stanno esplorando diverse opportunità per completare il proprio reparto avanzato, ma l’affondo per l’ala kosovara appare un’opzione concreta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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