Sondaggi politici | Vannacci non si ferma 7,6% scende ancora la Lega E il 62% degli italiani vuole le preferenze
Nel nuovo sondaggio YouTrend per Sky Tg24, il partito di Roberto Vannacci registra il 7,6%, avvicinandosi allo 7,9% di Forza Italia. La Lega scende ancora, mentre il 62% degli italiani si esprime favorevolmente per le preferenze. Futuro Nazionale continua a crescere nelle intenzioni di voto.
Nelle intenzioni di voto degli italiani cresce ancora Futuro Nazionale.Nell’ultimo sondaggio YouTrend per Sky Tg24, il partito di Roberto Vannacci sale al 7,6% a soli tre decimi da Forza Italia che raccoglie lo 7,9%. Fratelli d’Italia resta saldamente primo partito, ma arretra al 26,4% (-0,5%). Una frenata che consente al Pd, stabile al 21,9% (-0,1%), di accorciare le distanze dal partito della premier Meloni a 4,5 punti. Scende, invece, il Movimento Cinque Stelle, che si attesta all’11,5% (-0,5%). In caduta libera anche la Lega al 4,9% ormai staccata di quasi tre punti dal movimento dell’ex generale. Nessuna variazione per Noi Moderati: il partito di Maurizio Lupi è stabile allo 0,8%. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Sono stato al primo comizio di Vannacci dopo l'uscita dalla Lega e ha detto le solite bugie
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In realta' calano tutto sale, e molto, Vannacci, ma non lo possono dire.., tremano.. x.com
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