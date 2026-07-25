Sondaggi politici | Vannacci non si ferma 7,6% scende ancora la Lega E il 62% degli italiani vuole le preferenze

Da ilmessaggero.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel nuovo sondaggio YouTrend per Sky Tg24, il partito di Roberto Vannacci registra il 7,6%, avvicinandosi allo 7,9% di Forza Italia. La Lega scende ancora, mentre il 62% degli italiani si esprime favorevolmente per le preferenze. Futuro Nazionale continua a crescere nelle intenzioni di voto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nelle intenzioni di voto degli italiani cresce ancora Futuro Nazionale.Nell’ultimo sondaggio YouTrend per Sky Tg24, il partito di Roberto Vannacci sale al 7,6% a soli tre decimi da Forza Italia che raccoglie lo 7,9%. Fratelli d’Italia resta saldamente primo partito, ma arretra al 26,4% (-0,5%). Una frenata che consente al Pd, stabile al 21,9% (-0,1%), di accorciare le distanze dal partito della premier Meloni a 4,5 punti. Scende, invece, il Movimento Cinque Stelle, che si attesta all’11,5% (-0,5%). In caduta libera anche la Lega al 4,9% ormai staccata di quasi tre punti dal movimento dell’ex generale. Nessuna variazione per Noi Moderati: il partito di Maurizio Lupi è stabile allo 0,8%. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

sondaggi politici vannacci non si ferma 76 scende ancora la lega e il 62 degli italiani vuole le preferenze
© Ilmessaggero.it - Sondaggi politici: Vannacci non si ferma (7,6%), scende ancora la Lega. E il 62% degli italiani vuole le preferenze
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sono stato al primo comizio di Vannacci dopo l'uscita dalla Lega e ha detto le solite bugie

Video Sono stato al primo comizio di Vannacci dopo l'uscita dalla Lega e ha detto le solite bugie

Notizie e thread social correlati

Sondaggi politici, Vannacci vola al 5,9% e sorpassa la Lega, Meloni bocciata dal 55% degli italianiSecondo l’ultimo sondaggio di YouTrendSkyTg24, il partito di Roberto Vannacci ha raggiunto il 5,9%, superando la Lega.

Sondaggi politici, Vannacci cresce ancora: supera la Lega e diventa decisivo per il centrodestraSecondo gli ultimi sondaggi, il movimento di Vannacci ha raggiunto il 6% delle preferenze, superando la Lega.

Temi più discussi: Sondaggi politici oggi: Vannacci vicino al 7%; Sondaggio choc per Meloni, FdI sotto il 25%: Vannacci sfonda il 7% e la Lega a sorpresa tiene. Avanti il centrosinistra; Sondaggio Tg La7, doppia frenata al top. Vannacci vola, altro sorpasso: voto oggi; Sondaggi, campo largo avanti ma Schlein e Conte non possono esultare. Vannacci può ribaltare tutto.

sondaggi politici vannacci nonSondaggi politici: Vannacci non si ferma (7,6%), scende ancora la Lega. E il 62% degli italiani vuole le preferenzeNelle intenzioni di voto degli italiani cresce ancora Futuro Nazionale.Nell’ultimo sondaggio YouTrend per Sky Tg24, il partito di Roberto Vannacci sale al 7,6% a soli tre decimi da ... ilmessaggero.it

sondaggi politici vannacci nonSondaggi politici, Meloni perde voti mentre il campo largo resta avanti: Vannacci ancora sopra la LegaNell'ultima Supermedia Youtrend/Agi, Fratelli d'Italia registra una netta flessione (26,3%), mentre il Campo largo si conferma in testa con il 44% ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web