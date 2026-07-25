Una serata danzante abusiva si è svolta sulla spiaggia di Falconara Marittima, senza autorizzazione. Il locale coinvolto, che era già stato chiuso, ha visto anche il sequestro della pista da ballo. L’evento ha violato norme di sicurezza pubblica, portando alla sospensione della licenza dell’attività. Nessun dettaglio su persone o orari, solo fatti concreti: serata non autorizzata, locale chiuso, pista sequestrata.

Serate danzanti organizzate senza autorizzazione e violazioni in materia di sicurezza pubblica hanno portato alla sospensione della licenza di un locale sulla spiaggia di Falconara Marittima. Il provvedimento, disposto dal Questore di Ancona, è stato applicato dopo una serie di controlli che hanno portato anche al sequestro di sostanze stupefacenti e a diverse sanzioni. Serate danzanti senza permessi Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’inizio della stagione estiva ha visto un rafforzamento dei controlli amministrativi nei locali pubblici della zona costiera. In questo contesto, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Ancona, con il supporto della Polizia Locale di Falconara Marittima, hanno effettuato diversi accessi presso un locale situato sulla spiaggia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Serate danzanti abusive sulla spiaggia di Falconara Marittima, locale chiuso e pista da ballo sotto sequestro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Falconara Marittima: il beach volley nazionale scende in spiaggiaA Falconara Marittima si svolge un torneo di beach volley di livello nazionale, con la partecipazione di coppie di altissimo calibro, tra cui le...

Fiumicino, 19enne pestato fuori dal locale: stop alle serate abusive nello stabilimentoUn ragazzo di 19 anni è stato aggredito ieri sera fuori da uno stabilimento balneare a Fiumicino.

Argomenti più discussi: Serate danzanti abusive sulla spiaggia di Falconara Marittima, locale chiuso e pista da ballo sotto sequestro; Feste abusive in spiaggia: sigilli all’area ballo di un locale.

Balli abusivi sulla spiaggia e problemi di sicurezza: scattano i sigilli per un locale a Falconara MarittimaFALCONARA MARITTIMA – La Polizia di Stato di Ancona e la Polizia Locale di Falconara Marittima hanno eseguito un decreto di sequestro ... msn.com

Serata e musica senza avere autorizzazione, sequestro per un locale(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 24 LUG - Deejay, musica e serate a tema pubblicizzate sui social: così un locale sulla spiaggia di Falconara Marittima, in provincia di Ancona, aveva trasformato ... msn.com