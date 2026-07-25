Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare un deodorante in un negozio. Secondo le testimonianze, aveva nascosto il prodotto sotto la giacca e cercato di uscire senza pagarlo. Il personale di sicurezza ha fermato il sospetto e chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno portato l’uomo in commissariato. Il deodorante è stato restituito alla merce in vendita.

Spray, roll-on o stick il deodorante è un prodotto che usiamo quotidianamente per preservare le nostre ascelle ed evitare cattivi odori. Dopo una doccia o un buon lavaggio con il sapone per togliere lo sporco e rimuovere le impurità della giornata, è importante usare un prodotto per lasciare un buon profumo sulla pelle ed evitare di disturbare gli altri. Ma conosciamo davvero quello che stiamo usando? E soprattutto lo sappiamo usare correttamente? Il primo aspetto che i dermatologi ci tengono a chiarire è che con il termine deodorante comprendiamo sia il prodotto usato per coprire il cattivo odore e fornire al corpo un buon profumo sia quello anti-traspirante che serve a bloccare il sudore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sei sicuro di saper usare bene il deodorante? Ecco cosa consigliano i dermatologi

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