Anche in vacanza, un semplice suono di notifica o un pensiero legato al lavoro può riportare la mente alla scrivania. Le valigie sono state chiuse, le email impostate in risposta automatica e il computer lasciato a casa, ma bastano pochi secondi di distrazione per tornare a pensare alle scadenze e alle riunioni imminenti. La sensazione di essere ancora collegati al lavoro si manifesta anche durante momenti di relax.

Le valigie sono state chiuse, la risposta automatica alle email è attiva e il computer è rimasto a casa. Eppure basta il rumore di una notifica, il ricordo di una scadenza o il pensiero del rientro per ritrovarsi mentalmente alla scrivania, magari mentre si è già distesi sotto l’ombrellone. Riuscire a partire, insomma, non significa necessariamente riuscire a staccare. Una ricerca condotta nel 2023 da OnePoll per Hilton su un campione di duemila persone mostrava che il 44 per cento degli italiani aveva bisogno di almeno cinque giorni per rilassarsi completamente. Il 29 per cento continuava a pensare al lavoro lasciato in ufficio, mentre il 27 per cento era già preoccupato per ciò che lo avrebbe aspettato al ritorno. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sei in vacanza ma pensi ancora al lavoro? La routine di 10 minuti per staccare davvero

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