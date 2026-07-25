Durante un consiglio comunale a Formia, un consigliere della Lega ha pronunciato una frase minacciosa rivolta a chi potrebbe far del male a suo figlio, dicendo: “Se succede qualcosa a mio figlio vengo qui e vi sparo…”. La dichiarazione ha suscitato una forte reazione tra i presenti e sui social, portando a una polemica pubblica. L’evento è avvenuto durante una discussione sulla viabilità cittadina.

ABBONATI A DAYITALIANEWS È scoppiata una polemica a Formia dopo le dichiarazioni pronunciate dal consigliere comunale della Lega, Amato La Mura, nel corso del Consiglio comunale dedicato anche alle condizioni della viabilità cittadina. Durante il suo intervento, parlando della manutenzione delle strade, il consigliere ha affermato: «Se capita qualcosa a mio figlio vengo qui e vi sparo». Una frase che ha suscitato l’immediata reazione del presidente del Consiglio comunale, Pasquale Cardillo Cupo, che lo ha invitato a moderare i toni. «No, non li modero», ha replicato La Mura. Le scuse del consigliere. Successivamente, il consigliere ha precisato il significato delle proprie parole, spiegando di aver utilizzato un’espressione forte per richiamare l’attenzione sullo stato delle strade cittadine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - “Se succede qualcosa a mio figlio vengo qui e vi sparo…”; la frase choc di un Consigliere di Formia durante il Consiglio Comunale

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