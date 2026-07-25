Scontro tra autobus in Siria almeno 35 morti sull’autostrada tra Damasco e Deir ez-Zor

Da thesocialpost.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente tra un autobus militare e uno civile sulla strada tra Damasco e Deir ez-Zor ha causato almeno 35 morti e circa 30 feriti. L’incidente è avvenuto lungo l’autostrada che collega le due località. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dello scontro. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per i rilievi e il soccorso ai feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di emergenza.

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È di almeno 35 morti e una trentina di feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto in Siria, dove un autobus militare e un autobus civile si sono scontrati lungo l’autostrada che collega Damasco alla provincia orientale di Deir ez-Zor. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie siriane e riportato dai media statali, l’impatto è avvenuto nella Siria centrale. Sul luogo dell’incidente sono intervenute rapidamente le squadre di emergenza e i soccorritori, impegnati nel recupero delle vittime e nel trasferimento dei feriti negli ospedali della zona. Alle operazioni hanno preso parte anche elicotteri militari. Soccorsi in corso, ancora ignote le cause. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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