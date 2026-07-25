L’Italia della spada femminile è certa di conquistare una medaglia ai Campionati Mondiali 2026 di scherma, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni presso la pedana di Hong Kong. Nella gara individuale infatti Giulia Rizzi ha ottenuto un posto per le semifinali dopo aver eliminato Alberta Santuccio in un un quarto di finale-derby a senso unico. Ma andiamo con ordine. Santuccio ha cominciato la sua giornata attivando la cosiddetta modalità diesel. Alla prima uscita infatti la nostra portacolori ha dovuto fare i conti con la rumena Sont, battendola per 15-11 dopo due primi periodi tutt’altro che semplici. Qualcosa di speculare rispetto a quanto successo ai sedicesimi, quando si è ritrovata al cospetto della polacca Pawloska, assalto in cui è cresciuta esponenzialmente nel finale avendo la meglio per 14-10. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Scherma: Italia certa della medaglia anche nella spada ai Mondiali. Rizzi in semifinale!

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