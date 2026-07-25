salento incendio distrugge un lido a gallipoli

Notizia in breve

Un incendio ha colpito una pineta a Rivabella, frazione di Gallipoli, in Puglia, distruggendo anche uno stabilimento balneare e danneggiando la spiaggia. Le fiamme hanno interessato la vegetazione e le strutture lungo la costa, causando la perdita di parte della spiaggia e la distruzione di alcune aree attrezzate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono segnalazioni di feriti.