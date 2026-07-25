Salento incendio distrugge un lido a Gallipoli

Da tgcom24.mediaset.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha colpito una pineta a Rivabella, frazione di Gallipoli, in Puglia, distruggendo anche uno stabilimento balneare e danneggiando la spiaggia. Le fiamme hanno interessato la vegetazione e le strutture lungo la costa, causando la perdita di parte della spiaggia e la distruzione di alcune aree attrezzate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono segnalazioni di feriti.

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Le fiamme devastano la pineta affacciata sul mare, raggiungono gli stabilimenti balneari e trasformano la spiaggia in una distesa di cenere. Siamo a Rivabella, frazione di Gallipoli, in Puglia. Un lido raso al suolo. I soccorsi non riescono a fermare il fuoco prima che inghiotta ristorante, chiosco, lettini e ombrelloni. "44 anni di lavoro cancellati in poche ore", dice il gestore, disperato. Questo è quello che resta dopo il passaggio delle fiamme. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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