Roma rogo in un ristorante | evacuate alcune abitazioni

Venerdì 24 luglio si è sviluppato un incendio in un ristorante situato in via Valleranello, nel quartiere Eur di Roma. Le fiamme, di origine ancora da chiarire, hanno coinvolto il locale e le aree di sterpaglie vicine. Alcune abitazioni nelle vicinanze sono state evacuate temporaneamente per motivi di sicurezza. Le squadre di emergenza sono intervenute sul posto per domare l'incendio.

Incendio nella serata di venerdì 24 luglio nel ristorante Eur di via Valleranello a Roma. Le fiamme, divampate per cause in corso d'accertamento, hanno interessato il locale e si sono estese anche alle sterpaglie circostanti la struttura fino a lambire alcune abitazioni che sono state evacuate a scopo precauzionale. Vasta la colonna di fumo visibile tanto a chilometri di distanza. Non risultano feriti. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme che con il vento si sono allargate velocemente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma: incendio di sterpaglie a Castel Porziano, evacuate alcune abitazioniUn incendio di sterpaglie si è sviluppato oggi in via del Lido di Castel Porziano, al civico 62, nella zona litoranea di Roma.

Vasto incendio in un campo, evacuate alcune abitazioni. La sindaca di Osimo: “Non venite qui”Un incendio di vegetazione si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in un campo lungo via Recanati, a Osimo.

Temi più discussi: Incendio in un ristorante di via Valleranello: il rogo, le esplosioni, poi la colonna di fumo nero visibile in tutta Roma sud; Roma, incendio in un ristorante a Valleranello: esplodono le bombole di gas. Fiamme anche in strada, abitanti evacuati; Vasto rogo a Valleranello, esplosioni e colonna di fumo visibile in tutta Roma Sud; Vasto incendio tra Muratella e Ponte Galeria: otto squadre e mezzi aerei, nessun ferito.

Incendio in un ristorante di via Valleranello: il rogo, le esplosioni, poi la colonna di fumo nero visibile in tutta Roma sud ift.tt/QW3uV8q x.com

Mi sono trovato a mettere in discussione la mia lettura o il mio piacere per il dark romance, con l'argomento di Haunting Adeline che torna alla ribalta nel mondo dei libri. reddit

Roma: nuovo rogo a Ponte Malnome, chiusa via MuratellaUn nuovo incendio, dopo quello di ieri, si è sviluppato a Ponte Malnome, tra via Aurano e via Giovanni Antonio Lecchi, nelle vicinanze ... agenzianova.com

Incendi a Roma, dall'inizio di giugno 17 roghi di vegetazione al giorno. Sotto accusa i mancati sfalciIl bilancio dei vigili del fuoco fino al13 luglio scorso è di 722 interventi dal primo giugno. Un dato comunque inferiore a quello del 2025 e del 2024 nello stesso periodo preso in esame ... roma.corriere.it