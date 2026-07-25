rita marcotulli questa sera il concerto

Un sodalizio che diventa spettacolo: questa sera alle ore 21,30 alla Fortezza Medicea per ’ Jazz & Wine in Montalcino ’ il concerto del ’ Rita Marcotulli Quartet ’ con special guest Andy Sheppard. Una grande pianista per un quartetto di altissimo livello: Rita Marcotulli è una degli artisti più premiati con un talento riconosciuto in tutto il mondo, che ospita, in un sodalizio che dura da molto tempo e che ha offerto risultati spettacolari, il sassofonista britannico Andy Sheppard dando vita a un concerto unico, che nasce da un incontro musicale raffinato e profondo, caratterizzato da una continua ricerca sonora capace di unire jazz, lirismo e contaminazioni contemporanee. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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