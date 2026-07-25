Rita Marcotulli questa sera il concerto
Questa sera alle 21,30 si terrà alla Fortezza Medicea di Montalcino il concerto del Rita Marcotulli Quartet con la partecipazione di Andy Sheppard come ospite speciale. L'evento fa parte della rassegna ’Jazz & Wine in Montalcino’ e vedrà esibirsi il quartetto di Marcotulli.
Un sodalizio che diventa spettacolo: questa sera alle ore 21,30 alla Fortezza Medicea per ’ Jazz & Wine in Montalcino ’ il concerto del ’ Rita Marcotulli Quartet ’ con special guest Andy Sheppard. Una grande pianista per un quartetto di altissimo livello: Rita Marcotulli è una degli artisti più premiati con un talento riconosciuto in tutto il mondo, che ospita, in un sodalizio che dura da molto tempo e che ha offerto risultati spettacolari, il sassofonista britannico Andy Sheppard dando vita a un concerto unico, che nasce da un incontro musicale raffinato e profondo, caratterizzato da una continua ricerca sonora capace di unire jazz, lirismo e contaminazioni contemporanee. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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