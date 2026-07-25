Rigenerazione dell’ex Amga Prende il via la gara per i lavori Il cantiere partirà a fine settembre

Il 30 settembre partiranno i lavori per la seconda fase della rigenerazione dell’area ex Amga. Il Comune ha aperto la procedura negoziata per l’affidamento del progetto Varco, che prevede la trasformazione di uno degli accessi sud della città in un corridoio verde tra via Bologna e le Antiche Mura. Il cantiere avvierà a fine mese.

Partirà il 30 settembre il cantiere della seconda fase della rigenerazione dell’area ex Amga. Il Comune ha avviato la procedura negoziata per affidare i lavori del progetto Varco, l’intervento che trasformerà uno dei principali accessi sud della città in un corridoio verde di collegamento tra via Bologna e le Antiche Mura. Le offerte dovranno essere presentate entro il 3 settembre, con apertura delle buste il giorno successivo. I lavori, avviati in via d’urgenza per rispettare le scadenze dei finanziamenti, dovranno concludersi nell’arco di 357 giorni. L’opera vale complessivamente circa 2,4 milioni di euro e rappresenta il secondo step del progetto di recupero dell’ex area industriale, dopo la bonifica realizzata nel 2025 grazie a fondi Pnrr per oltre 975 mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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