Riforma della disabilità | dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe Tre VIDEO
Il Parlamento ha approvato una riforma sulla disabilità che introduce il PEI digitale, sostituito dal nuovo progetto di vita scolastico. La valutazione dell'età evolutiva si basa su un certificato unico dell’INPS e sul Profilo di Funzionamento, che prende il posto della Diagnosi Funzionale e del Scheda di Valutazione delle Funzioni. La scuola avrà un ruolo più diretto nell’Unità di Valutazione Multidisciplinare e dovrà integrare questi strumenti con il nuovo PEI per pianificare gli interventi. Sono stati pubblicati tre video esplicativi sulla materia.
La valutazione della disabilità in età evolutiva e il PEI digitale Il certificato unico dell’INPS, il nuovo ruolo della scuola nell’UVM e il Profilo di Funzionamento che sostituisce Diagnosi Funzionale e PDF: come leggerlo, come contribuirvi, come raccordarlo con il PEI. Uno spazio dedicato al PEI digitale sulla piattaforma SIDI: struttura, sezioni, accesso del GLO, cosa cambia nella pratica quotidiana del docente. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Segui gli aggiornamenti su Scuola.
Riforma disabilità 2027: il docente entra nel progetto di vita
Temi più discussi: Riforma della Disabilità. Disponibili i materiali operativi sulla compilazione del nuovo certificato; Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre VIDEO; Riforma della Disabilità: al via il supporto Formez alle Regioni per l’attuazione nei territori; Formez Riforma della Disabilità e Formazione Attiva 2026.
La riforma della disabilità introdotta dal decreto legislativo n. 62/2024 entrerà pienamente a regime dal 1° gennaio 2027, quando il nuovo sistema sarà esteso a tutto il territorio nazionale. x.com
RIFORMA DISABILITÀ: INPS E PATRONATI A BARI Dal 21 al 23 luglio, Bari ha ospitato la tappa pugliese della formazione congiunta INPS-Patronati. Tre giorni di lavoro per fare il punto sulla sperimentazione della riforma, tra aspetti operativi e confronto facebook
Disabilità, con la sperimentazione della riforma quasi 90 mila domande di invalidità civile in meno. I dati Spi-CgilUn drastico calo delle domande di invalidità civile nelle province coinvolte dalla sperimentazione della riforma della disabilità e della non ... ildiariodellavoro.it
Nasce Rete 62: la sfida di Anffas per trasformare la riforma della disabilità in realtà quotidianaAl via il progetto per creare un'infrastruttura di almeno 20 agenzie territoriali attive in 12 regioni, coordinate a livello centrale, che accompagnino le persone con disabilità, le famiglie e gli ope ... vita.it