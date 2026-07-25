Riforma della disabilità | dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe Tre VIDEO

Da orizzontescuola.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Parlamento ha approvato una riforma sulla disabilità che introduce il PEI digitale, sostituito dal nuovo progetto di vita scolastico. La valutazione dell'età evolutiva si basa su un certificato unico dell’INPS e sul Profilo di Funzionamento, che prende il posto della Diagnosi Funzionale e del Scheda di Valutazione delle Funzioni. La scuola avrà un ruolo più diretto nell’Unità di Valutazione Multidisciplinare e dovrà integrare questi strumenti con il nuovo PEI per pianificare gli interventi. Sono stati pubblicati tre video esplicativi sulla materia.

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La valutazione della disabilità in età evolutiva e il PEI digitale Il certificato unico dell’INPS, il nuovo ruolo della scuola nell’UVM e il Profilo di Funzionamento che sostituisce Diagnosi Funzionale e PDF: come leggerlo, come contribuirvi, come raccordarlo con il PEI. Uno spazio dedicato al PEI digitale sulla piattaforma SIDI: struttura, sezioni, accesso del GLO, cosa cambia nella pratica quotidiana del docente. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Riforma disabilità 2027: il docente entra nel progetto di vita

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