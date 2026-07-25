Riforma della disabilità | dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe Tre VIDEO

Notizia in breve

Il Parlamento ha approvato una riforma sulla disabilità che introduce il PEI digitale, sostituito dal nuovo progetto di vita scolastico. La valutazione dell'età evolutiva si basa su un certificato unico dell’INPS e sul Profilo di Funzionamento, che prende il posto della Diagnosi Funzionale e del Scheda di Valutazione delle Funzioni. La scuola avrà un ruolo più diretto nell’Unità di Valutazione Multidisciplinare e dovrà integrare questi strumenti con il nuovo PEI per pianificare gli interventi. Sono stati pubblicati tre video esplicativi sulla materia.