Il tribunale del Lavoro ha annullato una precedente decisione e ha stabilito che il professore di un liceo deve andare in pensione dal primo settembre, in quanto compirà 67 anni ad agosto. La sentenza impone al docente di lasciare il suo incarico in base alla normativa vigente sull'età pensionabile. La decisione segue un ricorso presentato contro una precedente sentenza che aveva differito l'obbligo pensionistico.

Contrordine. Il professor Franco Manni dal primo settembre dovrà obbligatoriamente andare in pensione, perché ad agosto compirà 67 anni. Così ha deciso il 21 luglio la giudice del lavoro Isabella Angeli, respingendo il ricorso cautelare del docente di Storia e Filosofia contro il decreto di Massimo Cosentino, preside del liceo Leonardo, che non lo ritiene indispensabile per il suo istituto. La storia è nota ed ha sviluppato un vivace dibattito su media e sui social. Nell’ottobre 2025 arriva il primo decreto di collocamento a riposo per Manni, che sente di poter dare ancora tanto ai suoi studenti e ricorre in tribunale, contestando «l’obsoleto testo unico del 1957 sull’invalicabile limite del pensionamento per vecchiaia, un unicum tra tutti i paesi occidentali». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Ribaltata la sentenza, il tribunale del Lavoro costringe il prof del liceo Leonardo ad andare in pensione

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