Durante le elezioni provinciali, i consiglieri di Futuro Nazionale, gruppo vicino a Vannacci, sembrano pronti a sostenere Nino Lombardi, presidente uscente e candidato di Noi di Centro, di Mastella. La decisione di questi consiglieri cambia gli equilibri della corsa alla presidenza della Provincia di Benevento. La loro intenzione di votare Lombardi è stata annunciata in un contesto di incontri e discussioni tra i membri del gruppo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Colpo di scena nella corsa alla presidenza della Provincia di Benevento. I consiglieri di Futuro Nazionale, l’area politica riconducibile a Roberto Vannacci, sarebbero orientati a sostenere Nino Lombardi, presidente uscente e candidato di Noi di Centro, il partito guidato da Clemente Mastella. Una scelta che rompe gli schemi della vigilia. Sulla carta il sostegno a Claudio Cataudo, candidato del centrodestra, appariva l’ipotesi più naturale. Invece, secondo le indiscrezioni, i voti dell’area vannacciana potrebbero confluire su Lombardi, rafforzando il fronte che sostiene il sindaco di Benevento. A rendere ancora più incerti gli equilibri ci sarebbero anche possibili convergenze da parte di alcuni consiglieri di Forza Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provinciali, gli uomini di Vannacci pronti a votare Lombardi: assist a Mastella

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