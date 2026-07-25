Progetto di vita e disabilità dalla Toscana il dépliant informativo | diritti richiesta e ruolo della scuola

Da orizzontescuola.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 1° gennaio 2027, entrerà in vigore a livello nazionale la riforma sulla disabilità prevista dal decreto legislativo n. 622024. La normativa introduce un nuovo sistema che riguarda anche la Toscana, dove è stato distribuito un dépliant informativo. Il materiale spiega i diritti, le procedure di richiesta e il ruolo della scuola nel processo di integrazione e supporto alle persone con disabilità. La riforma si applicherà progressivamente in tutto il paese.

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La riforma della disabilità introdotta dal decreto legislativo n. 622024 entrerà pienamente a regime dal 1° gennaio 2027, quando il nuovo sistema sarà esteso a tutto il territorio nazionale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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