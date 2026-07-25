Progetto di vita e disabilità dalla Toscana il dépliant informativo | diritti richiesta e ruolo della scuola

Notizia in breve

Dal 1° gennaio 2027, entrerà in vigore a livello nazionale la riforma sulla disabilità prevista dal decreto legislativo n. 622024. La normativa introduce un nuovo sistema che riguarda anche la Toscana, dove è stato distribuito un dépliant informativo. Il materiale spiega i diritti, le procedure di richiesta e il ruolo della scuola nel processo di integrazione e supporto alle persone con disabilità. La riforma si applicherà progressivamente in tutto il paese.