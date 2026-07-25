Progetto di vita e disabilità dalla Toscana il dépliant informativo | diritti richiesta e ruolo della scuola
Dal 1° gennaio 2027, entrerà in vigore a livello nazionale la riforma sulla disabilità prevista dal decreto legislativo n. 622024. La normativa introduce un nuovo sistema che riguarda anche la Toscana, dove è stato distribuito un dépliant informativo. Il materiale spiega i diritti, le procedure di richiesta e il ruolo della scuola nel processo di integrazione e supporto alle persone con disabilità. La riforma si applicherà progressivamente in tutto il paese.
La riforma della disabilità introdotta dal decreto legislativo n. 622024 entrerà pienamente a regime dal 1° gennaio 2027, quando il nuovo sistema sarà esteso a tutto il territorio nazionale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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La #riforma ha semplificato, sburocratizzato e soprattutto, attraverso il progetto di vita, ha dato la possibilità di seguire un percorso di accompagnamento nella #crescita della persona. Sul Decreto Legislativo n. 62 del 2024, pilastro della riforma della #disabili facebook
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