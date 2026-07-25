Gianluca Lapadula ha segnato il suo primo gol con l’Universitario de Deportes durante l’esordio casalingo. L’attaccante ha contribuito alla vittoria del club di Lima, rendendo speciale la sua prima partita con la nuova squadra. La rete ha permesso all’Universitario di ottenere un risultato positivo in una gara importante. Lapadula ha concluso la partita con un gol che ha determinato il risultato finale.

Gianluca Lapadula ha segnato la prima rete con l’Universitario de Deportes, prima gioia in Perù per l’attaccante. Serata da incorniciare per Gianluca Lapadula, che firma il suo primissimo sigillo con la maglia dell’ Universitario de Deportes regalando un successo fondamentale al club di Lima. L’ex attaccante del Milan, trasferitosi nel massimo campionato peruviano lo scorso giugno, è stato il grande protagonista del match contro il Cusco, deciso in extremis sul risultato finale di 2-1. All’italo-peruviano sono bastati poco più di 15 minuti sul terreno di gioco per incidere in maniera determinante sulla gara, trovando la via del gol in pieno recupero a soli due minuti dal fischio finale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Prima rete in Perù per Gianluca Lapadula: l’attaccante firma il gol vittoria all’esordio casalingo con l’Universitario

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