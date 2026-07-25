Domenica 26 luglio, in Lombardia e a Milano, si prevede una giornata caratterizzata da temporali irregolari che potranno essere anche molto intensi. Le condizioni meteo sono influenzate da una perturbazione in transito nel fine settimana. I temporali, più probabili tra la mattina e il primo pomeriggio, potrebbero essere accompagnati da grandine e raffiche di vento.

Perturbazione in transito nel weekend. Domenica 26 luglio, sia a Milano che sul resto della regione una perturbazione provocherà temporali irregolari localmente molto forti con grandine e colpi di vento, più probabili tra mattina e primo pomeriggio. Calo termico. Lunedì 27 luglio, sul capoluogo della Lombardia, torna il bel tempo: cielo sereno o poco nuvoloso dal mattino e fino a sera. Anche sul resto della regione avremo un ampio soleggiamento. Temperature che torneranno ad aumentare lievemente. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Previsioni meteo domenica 26 luglio: a Milano e in Lombardia temporali irregolari anche forti con grandine e colpi di vento

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Meteo: Domenica Anticiclone in crisi, tornano forti temporali, raffiche di vento e grandine grossa

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