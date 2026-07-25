Previsioni meteo domenica 26 luglio | a Milano e in Lombardia temporali irregolari anche forti con grandine e colpi di vento
Domenica 26 luglio, in Lombardia e a Milano, si prevede una giornata caratterizzata da temporali irregolari che potranno essere anche molto intensi. Le condizioni meteo sono influenzate da una perturbazione in transito nel fine settimana. I temporali, più probabili tra la mattina e il primo pomeriggio, potrebbero essere accompagnati da grandine e raffiche di vento.
Perturbazione in transito nel weekend. Domenica 26 luglio, sia a Milano che sul resto della regione una perturbazione provocherà temporali irregolari localmente molto forti con grandine e colpi di vento, più probabili tra mattina e primo pomeriggio. Calo termico. Lunedì 27 luglio, sul capoluogo della Lombardia, torna il bel tempo: cielo sereno o poco nuvoloso dal mattino e fino a sera. Anche sul resto della regione avremo un ampio soleggiamento. Temperature che torneranno ad aumentare lievemente. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
Segui gli aggiornamenti su Meteo.
Meteo: Domenica Anticiclone in crisi, tornano forti temporali, raffiche di vento e grandine grossa
Notizie e thread social correlati
Allerta meteo arancione a Milano e in Lombardia: temporali, grandine e forti raffiche di vento. Chiusi tutti i parchiUn'allerta meteo arancione interessa oggi Milano e tutta la Lombardia, a causa di temporali, grandine e forti raffiche di vento.
Meteo Veneto, le previsioni per mercoledì 1 luglio: allerta della Regione per temporali, forti raffiche di vento e grandinePer mercoledì 1 luglio sono previste piogge e temporali nel Veneto, con un’allerta gialla per rischio idrogeologico.
Temi più discussi: Domenica di temporali (anche forti) in Toscana. Ma la tregua dal caldo sarà breve: incubo agosto; Tornano temporali e grandine, svolta meteo nel weekend: le regioni a rischio; Meteo, nel weekend del 25-26 luglio perturbazione in transito. Stop alla calura; Meteo Weekend: Previsioni per Sabato e Domenica.
ATTENZIONE: CAMBIO LUOGO PER MALTEMPO A causa delle previsioni meteo avverse, lo spettacolo Oblivion Collection si terrà al Teatro Auditorium delle Clarisse. Domenica 26 luglio, ore 21.15 Teatro Auditorium delle Clarisse Piazzale S. facebook
Il meteo di sabato 25 e domenica 26 luglio cascinanotizie.it/il-meteo-di-sa… x.com
Meteo, perturbazione in arrivo: domenica 26 luglio rischio di forti temporaliSabato peggiora a partire dal Nordovest, mentre domenica verranno coinvolte le regioni centro-settentrionali con rischio nubifragi e forti raffiche di vento. Le previsioni meteo del 25-26 luglio ... meteo.it
Tornano temporali e grandine, svolta meteo nel weekend: le regioni a rischioIl maltempo tornerà protagonista nel fine settimana, soprattutto sul Nord e parte del Centro, con fenomeni anche di forte intensità. Ancora caldo al Sud, ad eccezione di qualche piovasco, in attesa de ... today.it