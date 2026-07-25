Andrea Pirlo sta lavorando per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Accanto a lui ci sarà Roberto Baronio, con cui ha condiviso un rapporto di amicizia e collaborazione fin dai tempi in cui entrambi giocavano a Brescia. Baronio continuerà a far parte dello staff azzurro, accompagnando Pirlo nel suo incarico. La coppia si è formata in passato e si mantiene unita anche in questa nuova fase.

Andrea Pirlo è pronto a diventare il prossimo ct dell’Italia, il suo fedele amico e collaboratore Roberto Baronio lo seguirà anche in questa avventura. Andrea Pirlo si prepara a diventare il nuovo commissario tecnico dell’ Italia e nel suo staff porterà con sé un uomo di assoluta fiducia: Roberto Baronio. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, il rapporto tra i due nasce da lontano, molto prima della panchina, quando entrambi erano giovani promesse del calcio italiano cresciute nel vivaio del Brescia. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Negli anni Novanta, Baronio sembrava addirittura destinato a una carriera più luminosa rispetto a Pirlo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Pirlo-Baronio, l’Italia riparte dalla coppia nata a Brescia: amicizia e fiducia nello staff azzurro

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