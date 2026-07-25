Pgf appuntamento tricolore con tre suoi portacolori
Tre ginnasti rappresentano la Pgf al campionato italiano assoluto a Meda questo fine settimana. Dopo l’inizio di stagione in Serie A, la competizione si concentra ora sugli individualisti. La gara si svolge nel weekend e rappresenta il punto più alto della stagione nazionale per la ginnastica artistica.
Dopo il grande inizio di stagione con la Serie A, la stagione della ginnastica artistica è ora rivolta agli individualisti e il campionato italiano assoluto in programma a Meda, questo fine settimana è l’apice nazionale della specialità. Sono tre i portacolori della Palestra Ginnastica Ferrara che hanno strappato il prestigioso pass per questo appuntamento: Steven Matteo, reduce dall’esordio in maglia azzurra a Lille, prenderà parte concorrendo su tutti e sei gli attrezzi, Andrea Passini sarà specialista a volteggio e sbarra mentre Edoardo Sugamele agli anelli. Per tutti l’appuntamento in pedana sarà sabato, con Matteo che già in quell’occasione avrà modo di entrare in classifica nel concorso generale allaround, il più ambito dei tricolori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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