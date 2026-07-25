I peptidi sono ormai presenti in numerosi prodotti di bellezza, come sieri, creme e fiale. Sono considerati tra gli ingredienti più studiati e innovativi nel settore della cosmesi. La loro funzione principale è stimolare la produzione di collagene e migliorare l’elasticità della pelle. La loro diffusione si deve alla presenza di formulazioni che promettono di ridurre i segni del tempo e di rendere la pelle più compatta.

Sieri, fiale, creme e chi più ne ha, più ne metta. I peptidi sono la nuova ossessione dei patiti della cosmesi. Ma che cosa sono, come agiscono e quali sono le soluzioni più efficaci? “I peptidi sono tra gli ingredienti più studiati e innovativi della cosmesi. Dal punto di vista biologico si tratta di piccole molecole naturalmente presenti nel nostro organismo, formate da brevi catene di amminoacid i (i ‘mattoncini’ che compongono le proteine). Il loro compito è coordinare processi vitali, dando alle cellule istruzioni precise su cosa costruire o riparare nei tessuti”, spiega a LaSalute di LaPresse la farmacista cosmetologa Myriam Mazza.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Peptidi tra mito e cosmesi, identikit della nuova ossessione per la pelle

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