Pelle si prova a voltare pagina | Investimenti indicano la ripresa

Notizia in breve

Durante la festa estiva del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, imprenditori, istituzioni e grandi marchi della moda si sono ritrovati in un evento che ha segnato un cambiamento di tono. Tra il profumo di pelle e un clima di ottimismo, si è parlato di investimenti come segnale di ripresa e di un nuovo inizio, lasciando alle spalle gli anni più difficili. La manifestazione ha sottolineato la volontà di guardare avanti.