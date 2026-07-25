Pelle si prova a voltare pagina | Investimenti indicano la ripresa

Da lanazione.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la festa estiva del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, imprenditori, istituzioni e grandi marchi della moda si sono ritrovati in un evento che ha segnato un cambiamento di tono. Tra il profumo di pelle e un clima di ottimismo, si è parlato di investimenti come segnale di ripresa e di un nuovo inizio, lasciando alle spalle gli anni più difficili. La manifestazione ha sottolineato la volontà di guardare avanti.

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Tra il profumo della pelle e la voglia di lasciarsi alle spalle gli anni più difficili, il distretto sceglie di guardare avanti. Lo fa riunendo imprenditori, istituzioni e grandi marchi della moda nella tradizionale festa d’estate del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, trasformata quest’anno in un messaggio di fiducia verso il futuro. Nel giardino della sede consortile, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha voluto essere presente per testimoniare la vicinanza a un settore che rappresenta una delle colonne portanti del Made in Italy e dell’economia toscana, ma che continua a fare i conti con le difficoltà dei mercati internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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