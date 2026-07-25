Pavia 300mila euro per attrezzare il nuovo insediamento dei Sinti

Sono stati stanziati 300mila euro per attrezzare un nuovo insediamento destinato ai Sinti in via Aschieri a Pavia. La spesa riguarda lavori di allestimento e infrastrutture per il campo. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e amministratori locali, senza che siano ancora chiariti i dettagli sul progetto o sulla destinazione delle risorse. La situazione resta al centro di discussioni pubbliche e amministrative, mentre i lavori sono in corso.

PAVIA – “La vicenda della nuova area Sinti in via Aschieri diventa ogni giorno più paradossale. A questo punto, ci sorge un dubbio: o il campo è fatto per durare molto più di due anni e il sindaco sta prendendo in giro sia la città sia le famiglie coinvolte, oppure si tratta di uno spreco scandaloso di risorse, del quale l’amministrazione e la maggioranza di centrosinistra dovranno rendere conto”. Lo scrive il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio. “Apprendiamo infatti – spiega Centinaio – che la giunta guidata dal sindaco Lissia ha affidato i lavori di urbanizzazione per un costo di 300mila euro. Soldi che serviranno a portare su quel terreno acqua, fognature, luce, gas e tutti i servizi necessari, da utilizzare (in teoria) solo per 24 mesi, cioè il tempo previsto di permanenza delle famiglie Sinti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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