Durante il Palermo Ladies Open, Lucia Bronzetti e Francesca Jones sono arrivate in semifinale. Entrambe hanno superato i rispettivi incontri, contribuendo a rendere più avvincente la competizione. La 37ª edizione del torneo si sta svolgendo a Palermo, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. I match delle due giocatrici hanno avuto esiti positivi, portandole a proseguire nella fase successiva del torneo.

Successo al Palermo Ladies Open: Bronzetti e Jones in Semifinale. PALERMO (ITALPRESS) – La 37esima edizione dei “Palermo Ladies Open” si arricchisce di emozioni con le prime semifinaliste: Lucia Bronzetti e Francesca Jones. Entrambe hanno conquistato il pass per il penultimo atto del torneo al termine di incontri intensi, dimostrando grande determinazione sul campo di terra rossa del Country Time Club. Bronzetti e Jones si uniscono a Alevtina Ibragimova, che ha trionfato in una lunga maratona contro Clara Burel. Attesa anche per l’ultimo quarto di finale, attualmente in corso, tra Fiona Ferro e Mina Hodzic, il cui esito determinerà l’avversaria di Bronzetti nelle semifinali del WTA 125 siciliano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Palermo Ladies Open: Bronzetti, Jones e Ibragimova avanzano in semifinale con grande successo.

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WTA Palermo Ladies Open Hot Pick | Francesca Jones Looks Ready to Defend Her Title

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