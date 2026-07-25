Oroscopo di Paolo Fox per oggi 25 luglio | voglia di partire per il Sagittario Toro tranquillo

Il 25 luglio, il Sagittario desidera partire, mentre il Toro si mostra tranquillo. Luglio entra nella sua fase più intensa, con giornate lunghe e tramonti tardivi. Le città si svuotano lentamente e ogni fine settimana sembra offrire l’opportunità di momenti memorabili.

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per sabato 25 luglio! Luglio sta entrando nella sua fase più intensa. È quel momento dell’estate in cui le giornate sembrano infinite, le città si svuotano lentamente, i tramonti arrivano tardi e ogni weekend dà l’impressione di poter diventare memorabile. Ma le stelle oggi ti ricordano una cosa che spesso dimentichi: non devi aspettare che succeda qualcosa di straordinario per vivere una giornata speciale. A volte il ricordo più bello nasce da un piano organizzato cinque minuti prima, da una strada presa per caso o da una risata che arriva quando meno te l’aspetti. Oroscopo di Paolo Fox, sabato 25 luglio 2026, segno per segno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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