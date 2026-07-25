Durante il rituale giapponese dell’oosouji, si effettuano grandi pulizie per liberare spazio in casa. Si svuotano armadi, si eliminano oggetti accumulati nei cassetti e si riordinano le mensole. L’obiettivo è fare spazio e alleggerire gli ambienti, eliminando ciò che non viene più utilizzato. La pratica si svolge generalmente alla fine dell’anno o all’inizio di quello nuovo.

A volte la casa comincia a “pesare”. Gli armadi si chiudono a fatica, le mensole si riempiono di oggetti che non guardiamo da mesi, i cassetti straripano di cose messe lì “per ora” e mai più toccate. Ed è forse questo il motivo per cui, prima o poi, tutte sentiamo la necessità di svuotare, alleggerire, ripartire da capo. I giapponesi, per questo bisogno, hanno un rituale antico e preciso, l’ Oosouji. Tradizionalmente lo praticano a fine anno, come grande pulizia prima del primo gennaio, ma lo spirito si adatta a qualunque periodo stiamo vivendo, che sia un cambio di stagione o quel rientro di settembre che spesso viene letto come un nuovo inizio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Oosouji, il rituale giapponese per fare le grandi pulizie e creare spazio in casa

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